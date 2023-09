Schock bei Sergio Ramos: Nach wenigen Wochen in Sevilla bereits ausgeraubt

In Sevilla und Umgebung besitzt Sergio Ramos mehrere Anwesen, darunter einen Bauernhof etwas außerhalb der Stadt. In die Finca La Alegria, in der er seine Hochzeit mit Pilar Rubio zelebrierte, ist offenbar eingebrochen worden.

Überfall: Sergio Ramos spielte gerade Champions League

Davon berichtet die in Madrid erscheinende Tageszeitung ABC. Demnach drangen noch unbekannte Personen in die Finca ein, während Ramos am 20. September mit dem FC Sevilla in der Champions League gegen den RC Lens spielte.

Ramos' vier Kinder befanden sich in Begleitung ihrer Betreuerinnen im Haus, kamen allerdings nicht zu Schaden. Pilar Rubio war aus beruflichen Gründen verreist. Über die vermeintliche Beute der Einbrecher wird derweil nichts bekannt.