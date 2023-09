Sergio Ramos: Emotionale Vorstellung und Kampfansage an die Konkurrenz

Nach 18 Jahren kehrt der verlorene Sohn zurück in seine Heimat, Sergio Ramos (37) war bei seiner offiziellen Vorstellung beim FC Sevilla sehr emotional. Der 37-Jährige weiß, dass er nicht bei allen Fans willkommen ist, jedoch will er sich das Vertrauen zurückerarbeiten und mit seinem Herzensklub einen Titel gewinnen.

Aufgrund Ramos' Treueschwur und dem anschließenden Wechsel in die Hauptstart musste sich Ramos bei Gastspielen in Sevilla viel Hass gefallen lassen. Auch nach seinem Transfer gibt es noch Fangruppen, die sich gegen Ramos aussprechen, unter anderem die Ultras.

Sergio Ramos gedenkt an Freund Antonio Puerta

Die Präsentation beim FC Sevilla wurde für den Innenverteidiger zu einer emotionalen Angelegenheit. Die Freude über die Rückkehr in seine Heimat konnte und wollte der ehemalige Kapitän der spanischen Nationalmannschaft nicht zurückhalten: "Für mich ist es ein unvergesslicher Tag, ein Traum ist wahr geworden."

Der 37-Jährige gedachte seinem verstorbenen Freund, dem ehemaligen Sevilla-Kapitän Antonio Puerta. "Ich bin sicher, dass er mich von oben herab weiterhin ermutigt und mir Kraft schickt", so Ramos. Seine Tore widmet Ramos Puerta - der in einem Ligaspiel gegen den FC Getafe im August 2007 einem Herztod erlag - mit einem Blick in dem Himmel.

Emotionale Ramos Vorstellung

Auch seiner Familie dankte Ramos bei seiner Vorstellung, vor allem seinem Großvater, "der mich von der Wiege an zu einem Sevillista gemacht hat", so der 180-fache spanische Nationalspieler. Bis zu diesem Zeitpunkt schaffte es der geborene Sevillista noch seine Tränen zurückzuhalten, als er die Worte jedoch an seinen Vater richtete und diesem "für die Persönlichkeit und die Bescheidenheit, die er mir von klein auf eingeimpft hat", dankte, übermannten dem Weltmeister von 2014 die Emotionen.

Und weiter gab er auch seinen Vater als Motivation für den Fußball an. "Wir haben es auch verdient, hier durch die große Tür zu gehen. Du bist meine tägliche Motivation, Fußball zu spielen", erklärte der sichtlich emotionale Welt- und Europameister.

Ramos will mit dem FC Sevilla Titel gewinnen

Die Rückkehr ist jedoch nicht als PR-Maßnahme gedacht, Ramos will auf den Platz sein Können zeigen und mit seinem Jugendklub einen Titel gewinnen. "Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, weil einem niemand etwas schenkt, aber das Wichtigste ist, daran zu glauben", so der Altmeister. "Bevor ich sterbe, möchte ich mit der Mannschaft meiner Seele, dem FC Sevilla, etwas gewinnen."

In den vergangenen Jahren könnte der FC Sevilla vor allem in der Europa League einige Erfolge feiern, diese habe Ramos schon vor seiner Rückkehr gefeiert, da er immer ein Fan des Vereins war, versicherte er.

Da Ramos viele Jahre bei Real Madrid verbrachte und dort Kapitän war, schlagen aber zwei Herzen in der Brust des Spaniers: "Ich habe mein halbes Leben in Sevilla und mein halbes Leben in Madrid verbracht, mein Herz ist in zwei Hälften gebrochen."

Angesprochen auf seine baldige Rückkehr ins Estadio Santiago Bernabeu, hofft der vierfache Champions League-Sieger bei den Königlichen auf einen herzlichen Empfang: "Ich hoffe nur, dass sie mich mit der gleichen Zuneigung empfangen, die ich für sie empfinde.".

