Sevilla wird Adnan Januzaj doch noch los

Adnan Januzaj setzt seine Laufbahn in Istanbul fort - Foto: / Getty Images

Der FC Sevilla hat einen Abnehmer für Adnan Januzaj gefunden. Der ehemalige Dortmunder wechselt in die Türkei, schließt sich auf Leihbasis Basaksehir Istanbul an.

Sportdirektor Monchi legte Januzaj auch nach dem Ende der Winter-Transferperiode am 31. Januar noch einen Vereinswechsel ans Herz und enthüllte Angebote aus der Türkei und Saudi-Arabien. In beiden Ländern ist die Transferfrist noch nicht verstrichen.

Januzaj war im vergangenen August nach fünf Jahren im Trikot von Real Sociedad ablösefrei zum FC Sevilla gewechselt, kam unter dem neuen Trainer Jorge Sampaoli aber kaum zum Zug. Nur zweimal stand er in einem Pflichtspiel auf dem Rasen.

Am Bosporus will der 27-Jährige, der einst von Manchester United an Borussia Dortmund verliehen wurde, nun Spielpraxis sammeln, um seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Basaksehir: Platzierung in der Süper Lig

Basaksehir belegt nach 21 absolvierten Spielen mit 40 Punkten den dritten Tabellenplatz der Süper Lig. Tabellenführer Galatasaray (51 Punkte) ist bereits enteilt, der Rückstand auf den Tabellenzweiten Fenerbahce beträgt allerdings nur fünf Punkte.