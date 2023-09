FC Bayern, Barça und Co.: Halb Europa jagt Mittelfeld-Juwel Javi Guerra

Javi Guerra (20) hat sich mit einem furiosen Beginn in die LaLiga-Saison 2023/24 in den Fokus der internationalen Topklubs gespielt. Der spanische U21-Nationalspieler zieht beim FC Valencia im Mittelfeld die Fäden. Real Madrid, Barça und Bayern München sollen bereits aufmerksam geworden sein.

Drei Tore und eine Vorlage lautet die beeindruckende Bilanz von Javi Guerra nach sieben LaLiga-Spielen. Der zentrale Mittelfeldspieler ist beim FC Valencia eigentlich nicht gerade für hohen Scoring-Output zuständig und dennoch kombiniert der Spanier bereits mit seinen 20 Jahren Offensivgefahr und Fähigkeiten in der Spielgestaltung.

Auch gerade dank des beeindruckenden Saisonstarts des Eigengewächses steht der Traditionsklub FC Valencia, der sich in den vergangenen Jahren immer sehr schwergetan hat, nach sieben Spieltagen mit Tabellenplatz acht verhältnismäßig gut in der Primera Division da.

Seinen Weg in den Profikader hat Guerra bereits in der letzten Saison gefunden. Nachdem sich der Youngster an den ersten zwei Spieltagen der aktuellen Spielzeit noch mit Einwechslungen begnügen musste, dufte er seit dem dritten Spieltag stets von Beginn an ran.

FC Bayern und der FC Barcelona an Javi Guerra interessiert?

Obwohl Guerra sich gerade erst in die Startelf der Profis gespielt hat, bangen die ersten Valencia-Fans bereits um die Zukunft ihres Eigengewächses. Laut der spanischen Sendung Tribuna Valencia sind mit Manchester City, dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Real Madrid gleich vier Weltklasse-Vereine bereits an den Diensten des U21-Nationalspielers interessiert.

Valencia verlängerte erst im letzten Sommer Guerras Vertrag langfristig bis 2027 und verankerte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro in das neue Arbeitspapier. Die Verantwortlichen rechnen allerdings dem Vernehmen nach damit, dass sie ihr Juwel dennoch im kommenden Sommer verlieren könnten.

