Edinson Cavani zum Ausklang seiner Karriere zurück nach Südamerika?

Die Hoffnungen Valencias, mit einem Topstürmer um die internationalen Plätze mitspielen zu können, erfüllten sich nicht. Der ehemalige spanische Meister kämpfte bis zum letzten Spieltag um seine Existenz in der ersten Liga. Vor allem der Heilsbringer im Sturm, Edinson Cavani, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen kaum erfüllen und nicht mehr an seine ehemaligen Weltklasseleistungen anknüpfen.

Nur Fünf Tore des El Matador in LaLiga

Nachdem er vor allem in der Saison 2020/21 bei Manchester United eine gute Saison erwischte und zehn Saisontreffer erzielte, ging seine Leistungskurve und vor allem seine Torausbeute seitdem enorm zurück.

Bei den Los Ches erhielt der 36-jährige Uruguayer mehr gelbe Karten, als er Treffer erzielte. Am Ende der LaLiga-Saison waren es sechs gelbe Karten bei nur fünf Treffern.