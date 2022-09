Primera Division Edinson Cavani erläutert Wechsel zum FC Valencia

Zwei Monate war Edinson Cavani ohne Verein, bis er sich vor Kurzem dem FC Valencia anschloss. Warum es ausgerechnet der spanische Erstligist wurde, erklärt er in einem Interview.

Edinson Cavani hat sich mit seiner Entscheidung, bei welchem Klub er seinen wohl letzten großen Vertrag im Profifußball unterschreiben wird, etwas länger Zeit gelassen. Ende August hatte er sich schließlich für zunächst zwei Jahre an den FC Valencia gebunden.

"Sie wissen, was Valencia bedeutet und was Valencia ist. Es ist ein Verein mit einer großen Fangemeinde. Und man es erwähnt, klingt es nach einem großen Klub und all diesen Dingen, die einen in Schwingung versetzen und die mich zum Fußballspielen gebracht haben. Wir haben die Entscheidung getroffen, die wir wollten, und deshalb sind wir hier glücklich", begründet Cavani in der Marca.

Der inzwischen 35-Jährige stand bei zahlreichen Klubs auf dem Wunschzettel, entschied sich aber auch für Valencia, um einmal in der spanischen LaLiga seinem Beruf nachgehen zu können. Den argentinischen Boca Juniors hatte Cavani im Zuge dessen eine Absage erteilt.