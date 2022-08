Primera Division Edinson Cavani: Schon wieder Kurswechsel – anderer LaLiga-Klub bekommt Zuschlag

Valencia-Coach Gennaro Gattuso bestätigt während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der spanischen Fußballmeisterschaft gegen Atletico Madrid (Montag, 22 Uhr) das große Interesse an Cavani – und gab sich optimistisch.

Nachdem es zuletzt stark danach aussah, als würde Edinson Cavani seine Karriere beim FC Villarreal fortsetzen, folgt noch mal eine Kehrtwende. ESPN zufolge schließt sich der erfahrene Stürmer für die nächsten zwei Jahre dem FC Valencia an. In den nächsten 24 bis 36 Stunden soll offiziell Vollzug gemeldet werden.

Um Cavani rankten sich nach seinem Aus bei Manchester United so einige Mythen. Der Uruguayer möchte seine Karriere in Europa fortsetzen, da er mit der Nationalmannschaft in Bestform an der kommenden Weltmeisterschaft teilnehmen möchte.