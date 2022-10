Edinson Cavani: Uruguay atmet auf – WM nicht in Gefahr

Edinson Cavani (35) wurde beim Heimspiel seines FC Valencia gegen Barça (0:1; Tor: Robert Lewandowski) in der Anfangsphase mit Knöchelbeschwerden ausgewechselt. Medienberichten zufolge ist die Weltmeisterschaft für den Uruguayer in Gefahr.

Anscheinend hatte der Mittelstürmer aber Glück im Unglück. Nach Informationen der Sporttageszeitung AS hat es den 35-Jährigen nicht schwer erwischt.

Am Sonntag setzte Cavani zwar mit dem Training aus. Er wurde stattdessen von den Physios behandelt. Am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei Real Sociedad (16:15 Uhr) will der Nationalstürmer wieder auf dem Platz stehen.

Ob Cavani rechtzeitig bis zum Spiel im Baskenland fit wird, ist fraglich. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist AS zufolge für den Ex-Stürmer von Manchester United, Paris Saint-Germain und Napoli aber nicht in Gefahr.