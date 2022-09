Primera Division Ilaix Moriba erklärt Wechsel zum FC Valencia - Leipzig-Verbleib war keine Option

"Dass ich nicht bei RB Leipzig bleibe, war mir schon zu Beginn der Vorbereitung klar", wählt der Nationalspieler Guineas deutliche Worte. "Ich habe so lange wie möglich durchgehalten, mit dem Vorstand gesprochen und auf die Chance gehofft, hierher zu kommen." Valencia sei immer seine "erste Wahl" gewesen.

Nach der geplatzten Vertragsverlängerung beim FC Barcelona ging es mit dem 1,85-Meter-Youngster bergab. Die Barça-Bosse ordneten an, dass Koeman auf Moriba verzichten soll. Es kam zur Trennung im Sommer 2021.

RB Leipzig legte 16 Millionen Euro Ablöse für das Supertalent hin und gestand den Katalanen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent zu. In Deutschland wurde der technisch versierte Mittelfeldakteur aber nur sechsmal eingesetzt. Die Rückrunde 2021/22 verbrachte er auf Leihbasis in Valencia, wo er auf 18 Spiele kam.