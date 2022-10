Ilaix Moriba: Ex-Barça-Juwel trifft Entscheidung über Zukunft

Nach Informationen der Sporttageszeitung AS streben die Verantwortlichen eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit Ilaix Moriba an. Man wolle sich die Transferrechte an dem Youngster so schnell wie möglich sichern, heißt es. Moriba sehe LaLiga zudem als geeignetes Umfeld für seine Weiterentwicklung an und wolle in Spanien bleiben.

Ilaix Moriba war 2021 zu RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen bekam der junge Mittelfeldakteur aber kein Bein auf den Boden. Nach lediglich sechs Kurzauftritten strebte er einen Winter-Wechsel an.

Mit dem FC Valencia einigte sich RasenBallsport im Januar 2022 auf eine Leihe bis zum Saisonende. Im vergangenen Sommer wurde erneut ein Leihgeschäft zwischen beiden Klubs abgeschlossen. Ende Juni kommenden Jahres läuft die Zusammenarbeit aus, bei RB Leipzig steht der 19-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag.