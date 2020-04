Prophezeit erfolgreiche Real-Karriere : Federico Valverde kann der neue Sergio Ramos werden, sagt Diego Forlan

Federico Valverde verdrängte in dieser Saison bereits Spieler wie Luka Modric auf die Ersatzbank. Landsmann Diego Forlan ist sich sicher, dass dem Youngster eine florierende Zukunft bei Real Madrid bevorsteht.

"Ich wage zu behaupten, dass er im Mittelfeld der werden kann, der Sergio Ramos in der Abwehr geworden ist", wagt Forlan beim Radiosender der Sportzeitung MARCA einen Blick in die Glaskugel.

Den 21-Jährigen hatte vor dem Start in die neue Spielrunde keiner so richtig auf dem Zettel. Laut Diego Forlan könnte Valverde eine der prägenden Figuren bei Real Madrid werden.

Stolze 23-mal hatte Federico Valverde in dieser Saison bereits ein Mandat in der Startelf inne.

Viermal holte Ramos mit den Blancos die Champions League, ebenso oft wurde er Spanischer Meister – 640 Einsätze stehen bisher in den Datenbänken.

Ramos' Fußstapfen auszufüllen ist nicht ohne. Der 34 Jahre alte Abwehrchef hat sich an der Concha Espina in den letzten Jahren zur Vereinslegende aufgeschwungen.

"Mich überrascht es nicht im Geringsten, was ich von ihm sehe. Er gewinnt immer mehr an Selbstvertrauen, wird reifer, sammelt noch mehr Erfahrung. Er ist ein Spieler, an dem die Madrid-Fans noch viele Jahre Freude haben werden."

Valverde wurde 2016 vom uruguayischen CA Penarol verpflichtet, dem Klub, bei dem Forlan seit Dezember vergangenen Jahres als Trainer amtet. Valverde verfügt in Madrid noch über einen bis 2025 datierten Langfristvertrag.

Manchester United soll sich im vergangenen Sommer für Valverde interessiert haben, eine Anfrage beantwortete Real Madrid aber mit dem Verweis auf Valverdes Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.