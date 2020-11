Nach Zukunftstagung : "Fehdehandschuh geworfen": Bayern-Boss Rummenigge zürnt nach Liga-Gipfel

Der Streit um die Zukunft des deutschen Fußballs droht aus den Fugen zu geraten. Nach einem von Karl-Heinz Rummenigge initiierten Treffen, an dem 15 der 36 Profiklubs teilnahmen, hatte der Manager des FC Bayern weniger nette Worte an die ferngebliebenen Vereine übrig.

Am Frankfurter Flughafen fanden am Mittwoch 15 von 36 Profiklubs zusammen, um über die Zukunft des deutschen Fußballs zu beraten. Und die restlichen Klubs? Die waren nicht eingeladen, weil sie zuvor ein Positionspapier an das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) entsendet hatten, das eine Umverteilung der nationalen und internationalen TV-Einnahmen fordert.

"Es war ein erstklassiges, harmonisches, fruchtbares und sehr gutes Treffen", zog Initiator Karl-Heinz Rummenigge laut KICKER nach dem Treffen ein erstes Resümee. "Wir haben uns über verschiedene Themen ausgetauscht, und wir haben den Wunsch, wenn notwendig, dies auch in Zukunft zu wiederholen." Eine "G15", von der im Boulevard bereits die Rede war, sei man allerdings nicht.

Rummenigge und Co. seien immer bereit, jene Gruppe zu vergrößern, wie der Manager des FC Bayern sagt. Er wolle jedoch, dass der "Impuls durch das Versenden von Positionspapieren in dieser Republik unterbleibt, denn diesen Solidarpakt haben nicht wir gebrochen, sondern dies sehen wir bei den vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten - sie haben den Fehdehandschuh in den Ring geworfen".