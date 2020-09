Königsklassen-Quali : Fehlstart für Jorge Jesus: Benfica Lissabon verpasst Champions League

Jorge Jesus wurde zurückgeholt, um Benfica Lissabon nicht nur wieder zum portugiesischen Meister zu machen, sondern auch international für Aufsehen zu sorgen. Doch die zweite Ära des Ex-Erfolgscoachs beginnt mit einer Enttäuschung.

Der portugiesische Rekordmeister scheiterte in der dritten Qualifikationsrunde trotz Überlegenheit an PAOK Saloniki. Für die Griechen trafen Jan Vertonghen per Eigentor (63.) und Andrija Zivkovic (75.), der Treffer von Rafa Silva (90.+4) kam zu spät.

Während PAOK nun in den Playoffs um die Champions-League-Gruppenphase spielt, startet Benfica nur in der international zweitklassigen Europa League.