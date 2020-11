Paris Saint-Germain : "Fehlt an Respekt": Thomas Tuchel knöpft sich Reporter vor

Der wütende Thomas Tuchel war für alle sichtbar auf den TV-Endgeräten zu erkennen. Nachdem Paris Saint-Germain den direkten Konkurrenten Stade Rennes am Wochenende auf sechs Punkte distanziert hatte, kritisierte Tuchel einen CANAL+-Reporter für dessen Fragen.

"Für mich fehlt es Ihnen an Respekt für die Spieler und vor der Leistung des Teams, wenn Sie fünf Fragen zu Marquinhos, zwei zu Florenzi und keine über das Spiel, keine über den Gegner stellen", fauchte Tuchel in die Kamera. "Das zeigt: Sie haben keinen Respekt für das was wir tun und das was die Mannschaft hier leisten muss. Das ist sehr traurig für mich."

Die Fragen zu jenen Protagonisten, auf die Tuchel angesprochen wurde, waren erwartbar gewesen. Der PSG-Coach hatte in der Vergangenheit einiges an Kritik einstecken müssen, weil er etwa Marquinhos statt im defensiven Mittelfeld in der Innenverteidigung aufbot – und Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi auf der Flügelstürmer-Position einsetzte.