FC Bayern : Fehlt nach dem Triple der Titelhunger? Thomas Müller antwortet

Für den FC Bayern ist die Meisterschaft in der Bundesliga längst nur noch schmückendes Beiwerk. Achtmal in Serie kürten sich die Münchner zur besten Mannschaft Deutschlands. Am Wochenende hatten Thomas Müller und Co. das zweite Triple innerhalb einer Dekade klargemacht.

In der SPORT BILD macht der 30-Jährige klar, dass durch den Triple-Erfolg der Titelhunger der Mannschaft keineswegs gestillt wurde. "Wer mich und diese Mannschaft kennt, sollte aber wissen, wie es um unseren Hunger bestellt ist", sagt Müller.

Und weiter: "Wir wollen immer alles gewinnen. Wenn die Champions League wieder losgeht, werden wir alles dafür tun, sie zu verteidigen und den Henkelpott ein weiteres Mal nach München zu holen." Dann, so Müller weiter, hoffentlich wieder mit der Unterstützung der eigenen Fans.

Die FCB-Akteure haben von Erfolgstrainer Hansi Flick aber erst mal zwei Wochen frei bekommen. Im Anschluss daran geht es an die Vorbereitung auf die nächste Saison, schließlich geht es am 11. September mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC Düren schon wieder weiter.