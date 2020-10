FC Barcelona : Feilschen um Eric Garcia geht weiter: ManCity lehnt Rafinha Alcantara ab

Rafinha Alcantara soll den FC Barcelona noch in den kommenden Tagen verlassen. Die Katalanen wollten den Offensivspieler angeblich in den angestrebten Deal mit Eric Garcia einbauen. Manchester City ist davon allerdings nicht begeistert.

Der FC Barcelona will sich noch bis zum Transferschluss am 5. Oktober mit Eric Garcia verstärken. Mit dem ehemaligen Nachwuchsspieler soll bereits Einigkeit bestehen. Die Verhandlungen mit Manchester City sind aber komplexer Natur.

Dem katalanischen Radiosender RAC1 zufolge hatte Barça ManCity angeboten, Rafinha Alcantara in den Garcia-Transfer zu implementieren. Dieses Vorhaben diente vor allem dazu, die Ablöse zu drücken. Barça wollte dann noch acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni für den Verteidiger zahlen.

Manchester City fordert 25 Millionen Euro für Eric Garcia

Der amtierende englische Vizemeister lehnte den Vorschlag aus Barcelona allerdings ab. ManCity fordert stattdessen eine fixe Ablösesumme von 25 Millionen Euro. MUNDO DEPORTIVO und RAC1 zufolge hat Barça mittlerweile seine Offerte auf 15 Millionen Euro aufgestockt. City lehnt aber noch immer ab.