Real Madrid : Ferland Mendy kassiert Sonderlob von Zinedine Zidane

Früher oder später soll Ferland Mendy in die Fußstapfen von Marcelo treten. Zinedine Zidane, Trainer von Real Madrid, erfreut sich an der positiven Entwicklung seines Wunschtransfers. Er nimmt jedoch deutlichen Abstand davon, die beiden Protagonisten miteinander zu vergleichen.

Bei seinem starken Flankenlauf im Heimspiel gegen Deportivo Alaves (2:0) war Ferland Mendy nur noch durch ein Foul zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Karim Benzema trocken zur Führung.

Mendy war im vorigen Sommer auf Geheiß von Zinedine Zidane in den Kader von Real Madrid gehoben worden. Den Cheftrainer freut es extrem, was für einen Verlauf Mendys Karriere an der Concha Espina genommen hat.

"Er war einer der Spieler, den ich wollte – und der Klub hatte ihn verpflichtet", sagte Zidane während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Granada (Montag, 22 Uhr). Mendy hat sich in der spanischen Landeshauptstadt gut fortentwickelt, wovon Zidane nicht unbedingt überrascht sei.