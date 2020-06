Liverpools Meister-Coup : Fernando Torres gratuliert seiner Alten Liebe

"Herzlichen Glückwunsch an alle beim FC Liverpool zum Gewinn der Premier League", schreibt Torres auf Instagram zu einer Bildmontage, welche die gesamte Mannschaft inklusive Trainer Jürgen Klopp zeigt.

Torres schreibt ferner von einem "unglaublichen" Kader, einem "großartigen" Trainer und "großartigem" Personal. Vor allem aber widmet sich der Iberer den Anhängern, die seit drei Dekaden auf den nächsten nationalen Titel warten mussten.

"Meine aufrichtigen Glückwünsche gehen an jeden einzelnen Unterstützer des FC Liverpool. Ihr habt so lange gewartet, somit gehört die Trophäe auch euch. Sehr verdient", lautet Torres' Message an die Reds-Anhänger.