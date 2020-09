Manchester City : Lieber City als United: Ferran Torres wollte zu Guardiola

Der andere heiße Mitbewerber war offenbar bis zuletzt Manchester United. Die AS berichtet allerdings, dass Torres kein Interesse daran hatte, ins Theatre of Dreams zu wechseln. Dort war er die Alternative zu Jadon Sancho, der sich ebenfalls nicht zu United verändern wird.

Am 4. August hatte Manchester City in Ferran Torres den Nachfolger von Leroy Sane offiziell vorgestellt. Für bis zu 43 Millionen Euro wechselte der Newcomer vom FC Valencia zum englischen Vizemeister.

Dass sich Torres für ManCity entschieden hat, soll auch mit Pep Guardiola zusammenhängen. "Gegenüber der Sporttageszeitung MARCA erklärt der Flügelstürmer: "Ich bin schon gespannt darauf, von ihm zu lernen."

Da ManCity am Champions-League-Turnier in Lissabon teilgenommen hatte, startet das Team von Pep Guardiola erst an diesem Wochenende in den Spielbetrieb. Los geht es am Samstag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.