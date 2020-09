Manchester City : Ferran Torres sicher: ManCity braucht Messi nicht, um Liverpool zu entthronen

Manchester City hat sich nach der enttäuschenden Vorsaison einiges vorgenommen. Ferran Torres will seinen Beitrag dazu leisten, den FC Liverpool vom Premier-League-Thron zu stoßen. Laut dem Neuzugang klappt das auch ganz gut ohne Lionel Messi.

"Ich denke, wir haben auch ohne Messi ein fantastisches Team", sagte Neuzugang Ferran Torres. "Wir haben ein Team aus Spielern, das bereit ist, gegen jeden Gegner anzutreten. Wir können in der Champions League großartige Dinge vollbringen."

Die Citizens gehen die neue Saison (einmal mehr) mit großen Ambitionen an. Zum einen soll der FC Liverpool nach dessen Meisterschaft entthront, und zum anderen soll endlich der erste Titel in der Champions League nach Manchester geholt werden.

City hatte Torres als Abfederung für den Abgang von Leroy Sane verpflichtet und zahlt bis zu 43 Millionen Euro Ablöse. Der 20 Jahre alte Iberer hat in der kommenden Saison einiges vor. Unter anderem glaubt Torres daran, dass City sich den Meisterpokal zurückholen kann.

"Liverpool ist eine wirklich starke Mannschaft, was sie in den letzten Jahre bewiesen haben", sagte Torres, fügte dann aber an: "Ich denke, dass wir einen Kader haben, mit dem wir die Premier League gewinnen können." Und das ist nur eines der Ziele des amtierenden Vizemeisters.