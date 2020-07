Manchester City : Feuerwerk gegen Newcastle: David Silva mit überragender ManCity-Quote

Manchester City bereitete seinen Fans mit dem 5:0 über Newcastle United vor allem spielerisch viel Freude. David Silva lieferte seine zehnte Vorlage in dieser Pflichtspielsaison, was ihm eine herausragende Statistik beschert.

Obwohl die ganze Mannschaft einen hervorragenden Auftritt hinlegte, war es David Silva, der bei Manchester City noch mal herausstach. Der Iberer steuerte zum 5:0 gegen Newcastle United ein Tor selbst bei und legte zwei weitere vor.

Damit zählt Silva seine zehnte Vorbereitung in dieser Pflichtspielsaison und kommt in der Folge in den letzten zehn Jahren, die er in Manchester verbrachte, in jeder Spielzeit auf mindestens zehn Torvorlagen.

ManCitys Rekordspieler wird den Klub in diesem Sommer im Zuge seines auslaufenden Vertrags verlassen. Der bei den Citizens für die sportlichen Belange zuständige Txiki Begiristain stimmte nach dem Newcastle-Spiel eine Eloge an.

"Es ist unglaublich, was er im Fußball geleistet hat, vor allem bei bei uns. Er hat zehn wundervolle Jahre damit verbracht, Trophäen zu gewinnen und die Dynamik des gesamten Klubs zu verändern", schwärmte Begiristain. "David spielt nicht nur Fußball, sondern hilft uns auch, ein erfolgreicher Verein zu sein. Er wird deswegen immer in Erinnerung bleiben."