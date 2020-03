Spendenaktion gegen Corona : FIFA-20-Challenge: Marco Asensio siegt für Real Madrid

In der La Liga Challenge trat jeweils ein Spieler pro Klub der Primera Division an der Konsole gegen die Ligakonkurrenten in einem K.o.-System an.

Gewonnen hat die FIFA-20-Challenge Marco Asensio. Der Spieler von Real Madrid setzte sich im Finale 4:2 gegen Aitor Ruibal von Leganes durch.

Barça war nicht am virtuellen Ball, da EA-Sports-Konkurrent Konami die Katalanen sponsert.