Coronavirus : FIFA gegen Corona: Jose Mourinho und Co. als Sprachrohr

Der Fußball-Weltverband FIFA schließt sich im Zuge des Coronavirus mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen und verbreitet einen Fünf-Schritte-Leitfaden. Zwei bekannte Gesichter nehmen sich dem an.

Die Welt befindet sich in einer fraglos schwierigen Zeit. Der Fußball-Weltverband FIFA beschloss daher, gemeinsame Sache mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu machen und den Fünf-Schritte-Leitfaden zum Verhindern der weiteren Corona-Ausbreitung an die Öffentlichkeit zu bringen.

Prominente Gesichter aus der Fußballbranche gehen dem Verband unterstützend zur Hand. Jose Mourinho, dessen Spurs-Vorgänger Mauricio Pochettino oder auch Arsenal-Trainerlegende Arsene Wenger machen auf die von der WHO ausgegebene Richtschnur ("Hände, Ellenbogen, Gesicht, Abstand, Gefühl") aufmerksam.

"Wenn es um soziale Interaktion geht, weicht in dieser Zeit einen Schritt zurück. Geht auf einen Meter Abstand von jedem, der hustet oder sich schnäuzt", lässt sich Mourinho in einem FIFA-Statement zitieren.