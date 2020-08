AC Florenz : Fiorentina Awards: Franck Ribery wird toskanischer Fußballkönig

"Es war eine lange und schwierige erste Saison", schrieb Ribery erst kürzlich auf Instagram. "Wir hatten Höhen und Tiefen, aber wir haben bis zum letzten Spiel zusammen gekämpft. Seit meinem ersten Tag hier in Florenz war eure Unterstützung für die Mannschaft und mich unglaublich."

Beim AC Florenz wird Ribery per Ankunft vergöttert. Der inzwischen 37-Jährige überzeugte aber auch mit guten bis sehr guten Leistungen, so dass er noch vor Überflieger Federico Chiesa zum Fiorentina-Spieler der Saison gewählt wurde.

Mit Platz 10 verpasste Florenz zwar die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Im europäischen Fußball soll der Klub in den nächsten Jahren allerdings wieder eine Rolle spielen. So lautet zumindest der Aufruf von Besitzer, Präsident und Gönner Rocco Commisso.

Und auch Ribery, der noch mindestens die kommende Saison für die Fiorentina auflaufen wird, gibt sich ambitioniert. "Es wäre schön, den Fans eine Trophäe zu schenken.", sagte er der GAZZETTA DELLO SPORT.