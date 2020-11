AC Florenz : Fiorentina reagiert auf Fehlstart: Neuer Trainer für Franck Ribery und Co.

"ACF Fiorentina gibt bekannt, dass Giuseppe Iachini durch Cesare Prandelli als Cheftrainer ersetzt wurde", teilte der Verein am Montagabend mit. Man danke Iachini dafür, "in der letzten Saison eine besonders schwierige Situation" bewältigt zu haben.

Florenz schwebte zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr, am Saisonende landeten Franck Ribery und Co. auf dem 10. Tabellenplatz der Serie A. In der Saison 2020/2021 belegt Florenz nach sieben Spieltagen den 12. Rang.

Ex-Nationaltrainer Prandelli soll den Traditionsverein nun nach oben führen. Maurizio Sarri (ehemals Juventus Turin und SSC Neapel) wurde zuletzt ebenfalls als neuer ACF-Trainer gehandelt. Prandelli ist in der Toskana ein alter Bekannter. Zwischen 2005 und 2010 war er bereits als Trainer angestellt.