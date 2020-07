Serie A : Fiorentina statt LaLiga: Eusebio di Francesco hat sich entschieden

Deportivo Alves hatte alles versucht, Eusebio di Francesco als neuen Cheftrainer zu verpflichten. Doch der Italiener sagt den Spanier ab - und steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum AC Florenz.

Wie SPORT ITALIA in Erfahrung gebracht haben will, hat sich der ehemalige Roma-Coach festgelegt. Er will die Fiorentina trainieren und damit auch Ex-Bayern-Superstar Franck Ribery, der bei der Viola noch bis 2021 unter Vertrag steht.

Der AC Florenz spielt eine wechselhafte Saison, belegt zwei Spieltage vor dem Saisonende den 12. Tabellenplatz der Serie A. Nach der Entlassung von Vincenzo Montella übernahm Beppe Iachini das Traineramt.