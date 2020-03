Real Madrid : Florentino Perez mit gefühlsbestimmtem Abschied von Lorenzo Sanz

Der Tod des früheren Präsidenten des Fußballklubs Real Madrid, Lorenzo Sanz, der an Covid-19 erkrankt war, ging wie ein Lauffeier durch das Netz. Florentino Perez verabschiedet sich gebührend.

Real Madrid nimmt in Person des jetzigen Vereinsbosses Florentino Perez Abschied von Lorenzo Sanz, der mit 76 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben war. Perez spricht in einem Statement zuvorderst den Angehörige sein Beileid aus.

Außerdem, so der Real-Chef, wolle er seine Solidarität mit all denjenigen zum Ausdruck bringen, die aktuell Dramen jener Art durchlaufen müssen: "Wir erleben Zeiten, die wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können."

Sanz war von 1985 bis 1995 zehn Jahre Vorstandsmitglied, eher er im selben Jahr zum Vereinspräsidenten ernannt wurde. Das Amt führte er bis in den Juli 2000 aus. Perez bezeichnet Sanz als denjenigen, der Real die Hoffnung zurückgebracht habe.