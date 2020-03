David Villa, David Beckham und Co. : 12 Stars, die in Fußballklubs investieren - wird Floyd Mayweather der nächste?

Box-Superstar Floyd Mayweather liebäugelt mit einer Übernahme des englischen Premier-League-Klubs Newcastle United. Tritt der Amerikaner in die Fußstapfen von Gerard Pique, David Beckham, David Villa und Co.?

Die lebende Boxlegende scheint Interesse am Premier-League-Klub zu haben. "In den USA nennen wir es 'Soccer', aber dieses Fußball-Team aus Newcastle ist ein unglaubliches Team", sagte Mayweather.

Salford City, 1940 gegründet, gelangen seit dem Einstieg von Paul Scholes und Co. bereits vier Aufstiege. Derzeit laufen die Ammies, so der Spitzname des Klubs, in der vierten Liga auf.

Didier Drogba ließ seine Karriere als Fußballer in Amerika in der zweiten Liga bei Phoenix Rising aus dem Bundesstaat Arizona ausklingen.

"Es war eine lange Reise", sagte Beckham zum Start der 25. MLS-Saison. "Es gab nie einen Moment, in dem ich sagte, ich würde weggehen, aber es gab Momente, in denen ich dachte, dass wir das alles nicht schaffen werden."

Nach jahrelanger Aufbauarbeit ist David Beckhams Klub Inter Miami in diesem Frühjahr endlich in der Major League Soccer an den Start gegangen.

Queensboro FC: David Villa

David Villa ist eine Legende des spanischen Fußballs. In der Seleccion ist Villa bis heute Rekordtorschütze. Er stürmte für Gijon, Saragossa, Valencia, Barcelona und Atletico Madrid.

2014 verabschiedete er sich aus der Primera Division, wechselte über Melbourne zum New York City FC. Bei Vissel Kobe beendete er Anfang 2020 seine Karriere.

Jetzt steht für Villa ein spannendes Projekt in Amerika an. Der 38-Jährige hat den Queensboro FC gegründet. Ab 2021wird der Klub aus New York in der USL Championship, der 2. Liga, auflaufen.

"Ich kümmere mich um die sportlichen Belange, Geschäfte, das Image des Klubs", erklärte Villa nach der Gründung des Vereins.

"Es ist ein Traum, den wir seit Langem gehegt haben und in die Wirklichkeit umsetzen wollten - und am Ende haben wir es geschafft. Wir werden in der USL dabei sein und können es kaum erwarten."