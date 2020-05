FC Barcelona : Flüchtet Neto vor ter Stegen auf die Insel?

Norberto Murara Neto, genannt Neto, will den FC Barcelona Medienberichten zufolge verlassen. Die Rolle als Nummer zwei hinter Marc-Andre ter Stegen schmeckt dem Brasilianer nicht mehr.

Zuletzt wurden Spekulationen um eine Rückkehr zum FC Valencia immer lauter. Doch Neto bieten sich offenbar auch Möglichkeiten in der Premier League und der Serie A.

Der DAILY EXPRESS will in Erfahrung gebracht haben: Arsenal zeigt Interesse an Neto. Aus Italien lockt der AC Mailand, der einen möglichen Nachfolger für Gianluigi Donnarumma (Vertrag bis 2021) sucht.

Außerdem angeblich an Neto dran: Ajax Amsterdam, Sevilla und Atletico Madrid.

Netos Stelle im Camp Nou im Falle eines Abschieds soll indes nicht extern besetzt werden. Barça-Coach Quique Setien will dem Vernehmen nach Inaki Pena aus der Zweitvertretung zum Vertreter von Marc-Andre ter Stegen machen.

Quelle: DAILY EXPRESS