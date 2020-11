Arsenal : Flughafen-Chaos: Aubameyang dankt Serge Aurier für Support

Es ist halb fünf Uhr morgens und Pierre-Emerick Aubameyang sitzt mit seinen Teamkollegen der Nationalmannschaft Gabuns am Flughafen in Banjul fest. Der Star-Spieler des FC Arsenal echauffiert sich in den sozialen Netzwerken – und bekommt Unterstützung vom Rechtsverteidiger des Arsenal-Erzrivalen Tottenham.