FC Barcelona : Folgt Souleymane Aw seinem Landsmann Moussa Wague zu Barça?

Der FC Barcelona verpflichtete im vergangenen Sommer in Moussa Wague (21) einen talentierten Senegalesen für seine Zweitvertretung. Folgt dem Rechtsverteidiger bald ein Landsmann?

Wie MUNDO DEPORTIVO berichtet, zeigt Barcelona Interesse an Linksverteidiger Souleymane Aw (21). Demnach laufen bereits Gespräche über eine Zusammenarbeit.

Der senegalesische U20-Nationalspieler wechselte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei AS Eupen zu AS Beziers in die dritte französische Liga.

Moussa Wague kostete Barcelona im vorigen Sommer fünf Millionen Euro. Er wurde wie Aw in Eupen und zuvor in der ASPIRE Academy ausgebildet. Derzeit ist Wague an OGC Nizza verliehen.