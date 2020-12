Botschafterrolle? : Franck Ribery bald zurück beim FC Bayern?

Franck Ribery ist eine lebende Legende des FC Bayern. Zwölf Jahre war er für den Rekordmeister am Ball. Verewigt hat er sich mitunter durch den Triple-Gewinn 2013. In München steht man einer erneuten Zusammenarbeit nach dem Karriereende offen gegenüber.

Beim FC Bayern ist es inzwischen Tradition, verdiente Spieler nach ihren Laufbahnen als Markenbotschafter zu installieren. So war es beispielsweise beim in diesem Sommer in Rente gegangenen Claudio Pizarro der Fall. Giovane Elber oder Bixente Lizarazu sind in selber Funktion tätig.

Möglicherweise stößt Franck Ribery schon bald dazu. "Die Leute lieben ihn, und das freut mich für ihn. Er ist auch bei uns immer noch sehr beliebt und könnte eine Art Botschafterrolle für den Verein übernehmen", erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Ribery absolvierte zwischen 2007 und 2019 über 400 Pflichtspiele im Bayern-Trikot, in denen er sich an über 300 Toren beteiligte. Der Franzose kann außerdem auf neun Meisterschaften, sechs Pokalsiege und dem Triple-Erfolg im Jahr 2013 verweisen. Seit anderthalb Jahren ist der AC Florenz seine neue Heimat.