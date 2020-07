AC Florenz : Franck Ribery schockt mit Einbruchs-Video: Zweifel an Zukunft in Florenz



Andre Oechsner

War es das für Franck Ribery beim AC Florenz? Während er bei einem Auswärtsspiel unterwegs war, brachen Diebe in sein Haus ein. In einem anschließenden Statement bricht mit Blick auf seine Zukunft in Italien Skepsis durch.