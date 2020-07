AC Florenz : Franck Ribery wird melancholisch, als er über den FC Bayern spricht

Zwölf Jahre hielt Franck Ribery dem FC Bayern die Treue. Zwölf Jahre, in denen der deutsche Rekordmeister und der Flügelstürmer eng zusammengewachsen sind. Hierfür steht auch die Emotionalität, welche er in einem Interview zum Thema Bayern aufkommen lässt.

Und weiter: "Solange ich die richtige Motivation habe und mein Körper es zulässt, will ich weitermachen. Für mich ist Fußball nicht nur ein Beruf, sondern Spaß und Leidenschaft." Riberys Emotionalität kommt nicht von ungefähr, aus seiner Verbundenheit nach München und speziell zu den Bayern hat er nie ein Geheimnis gemacht.

Ribery schwang sich in der Toskana binnen kürzester Zeit zum Stammspieler, Leistungsträger und Publikumsliebling auf. Der 37-Jährige würde mit Sicherheit auf mehr als 20 Einsätze (3 Tore, 3 Vorlagen) kommen, hätte ihn nicht eine Knöchelverletzung inklusive Operation monatelang zugesetzt.

Geschockt hatte Ribery erst vor Kurzem, als er ein Video teilte, in dem seine verwüstete Wohnung in Florenz zu sehen war, die vorher von Dieben leergeräumt wurde. Ribery hatte daraufhin Zweifel an seiner Zukunft bei der Fiorentina gesät. Die Verantwortlichen konnten ihn allerdings überzeugen zu bleiben.