Verbal-Duell mit Klopp : Frank Lampard entschuldigt sich - und legt trotzdem nach

Lampard ruderte am Rande des Spiels zudem in seiner Verbal-Duell mit Jürgen Klopp zunächst etwas zurück. "Es ist nicht der richtige Weg, dies mit der Sprache zu tun, die ich verwendet habe. Das kann passieren", erklärte der Chelsea-Trainer. Er habe "großen Respekt vor Jürgen Klopp."

Was war passiert? Nach der 3:5-Pleite des FC Chelsea gegen Liverpool hatte Lampard in der Vorwoche erklärt, die Reds müssten aufpassen, mit dem Gewinn der Meisterschaft "nicht zu arrogant" umzugehen.

Klopps Antwort: "Er kann mich oder unsere Bank damit nicht treffen, weil wir nicht arrogant sind." Lampard sei aberwohl noch "voll im Wettkampfmodus" gewesen. "Ich finde, in so einer Situation kann man sagen, was man will. Aber nach dem Spiel ist so was für mich komplett vorbei."

Der Liverpool-Meistermacher hatte für den elf Jahre jüngeren Coach noch einen Ratschlag parat. "Was er lernen muss, ist, dass er das Ganze mit Abpfiff auf sich beruhen lässt. Und das hat er nicht getan."

Lampard wiederrum meinte, mit Klopp habe er kein Problem. Man hätte gerne nach dem Spiel ein Bier trinken können. Aber von der Liverpool-Bank aus habe es Dinge gegeben, die nicht okay gewesen seien."