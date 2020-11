Chelsea : Frank Lampard und sein "Problem" mit Olivier Giroud

Ausgerechnet Olivier Giroud war es, der den FC Chelsea eingewechselt und spät zum 2:1-Sieg über Stade Rennes köpfte. "Er macht Dinge, wie er sie heute Abend getan hat, das war großartig von ihm", lobte Frank Lampard seinen Reserve-Angreifer bei BT SPORT.

Giroud weist in dieser Pflichtspielsaison erst 178 Einsatzminuten in allen Wettbewerben auf. Der Angreifer sieht mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr seinen Platz in der französischen Nationalmannschaft gefährdet. Lampard möchte Giroud in Zukunft gerne öfter einsetzen.

Aber: "Ich habe ein Problem", sagt Lampard, "weil ich Tammy habe, der gut spielt, und offensichtlich hat er das letztes Jahr auch getan." Lampard meint Tammy Abraham, der in der Hackordnung vor Giroud anzusiedeln ist. "Oli, der mit seiner Professionalität immer auf diese Weise beiträgt. Ich habe zwei Spieler in einer ähnlichen Position, die um einen Platz kämpfen", sagt der Chelsea-Coach.