Frank Lampard kann sich mit der Außenseiter-Rolle des FC Chelsea gegen Bayern München anfreunden.

"Meine Aufgabe ist es, den Gegner zu analysieren und zu sehen, ob wir dort Schwächen finden können. Ich verstehe, wenn die Leute uns den Außenseiter nennen, weil die Bayern-Mannschaft so stark ist und so viel Erfahrung hat", sagte Lampard im Vorfeld des Duells an der Stamford Bridge.

Aber der Außenseiter sei dafür da, "um Dinge zu ändern. Wir alle lieben eine Underdog-Geschichte und sie gehören zu den besten Geschichten im Sport", stellte Lampard klar.

Was die Außenseiterrolle von Chelsea weiter verstärkt: Chelsea muss auf Christian Pulisic, N'Golo Kante und Callum Hudson-Odoi verzichten. Das zeigen die Quoten der Wettanbieter für Deutschland.