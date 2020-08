Manchester City : #FreeMessi im Trend: ManCity-Fans sehnen sich nach Lionel Messi

In den sozialen Netzwerken haben sich die Fans von Manchester City längst festgelegt: Lionel Messi soll demnächst im himmelblauen Trikot auflaufen, der Hashtag #FreeMessi trendet.

Dies liegt darin begründet, dass der englische Vizemeister Interesse an einer Verpflichtung von Lionel Messi signalisieren soll. Der Superstar will den FC Barcelona nach 20-jähriger Zugehörigkeit auf schnellstem Wege verlassen.

Guardiola und Co. sollen Messi 100 Millionen Euro Bruttojahresgehalt bieten. Mit Txiki Begiristain würde ein weiterer wichtiger Faktor am Verhandlungstisch Platz nehmen. Der City-Sportdirektor und Messi kennen sich bestens, Begiristain war von 2003 bis 2010 in gleicher Funktion im Camp Nou tätig.

Schwieriger wird es im Falle der Ablöse. Barça beharrt darauf, Messi nicht unter 700 Millionen Euro gehen zu lassen. In dieser Höhe liegt die Ausstiegsklausel des Mega-Stars, die laut offiziellen LaLiga-Angaben weiterhin Bestand hat.