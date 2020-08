Manchester City : Freie Bahn für Lazio: Xavi-Klub steigt aus Rennen um David Silva aus

Lazio Rom, Betis Sevilla und Co. streiten sich um die Unterschrift von David Silva. Mit dem Al Sadd SC hat sich nun ein Interessent aus dem Rennen verabschiedet. Die besten Karten im Poker hält nun Lazio in der Hand.

Der Al Sadd SC hat sich laut TUTTOMERCATOWEB aus dem Rennen um Silva verabschiedet. Der Klub von Xavi Hernandez - der 40-Jährige steht seit 2019 als Cheftrainer an der Seitenlinie - verpflichtete jüngst Silvas Landsmann Santi Cazorla (35) ablösefrei vom FC Villarreal. Die Kataris sollen sich nach dem Deal mit dem Nationalspieler gegen die Verpflichtung eines weiteren Superstars entschieden haben.

Im Rennen um David Silva gibt es aber auch ohne den Xavi-Klub noch genügend Teilnehmer neben Lazio Rom (Inter Miami, Valencia, Betis Sevilla, FC Sevilla).

Die besten Karten soll aber Lazio haben. Dem CORRIERE DELLO SPORT zufolge hat Silva das Angebot der Römer bereits angenommen. Offiziell verkündet werden soll der Deal aber erst, wenn David Silva mit ManCity die Champions League beendet hat.

Am Freitag steht für die Truppe von Pep Guardiola (49) das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid an. Die Briten gehen mit einem 2:1-Sieg aus Madrid in die entscheidende Partie.