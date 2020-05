FC Barcelona : Frenkie de Jong arbeitet an Barça-Wechsel von Matthijs de Ligt

Die Corona-Pandemie macht eine Zusammenführung zumindest in diesem Sommer unmöglich. Während de Jong in Katalonien mit Antritt zum Stammspieler avancierte, hatte de Ligt in Turin so seine Probleme.

Nach seinem Stolperstart hatte sich aber auch der Innenverteidiger stabilisieren können. Die beiden ehemaligen Ajax-Profis haben sich vor gut einem Jahr langfristig bis 2024 an ihre neuen Arbeitgeber gebunden.