FC Barcelona : Frenkie de Jong enthüllt Barcelona-Warnung von Ronald Koeman

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com



Andre Oechsner Seit einem Jahr steht Frenkie de Jong in Diensten des FC Barcelona. Inzwischen arbeitet er dort mit Ronald Koeman zusammen, der ihm im Jahr zuvor für den Falle eines Wechsels in die katalanische Metropole einen Ratschlag an die Hand gegeben hatte.

Dass sich Frenkie de Jong vor seinem Wechsel zum FC Barcelona mancherorts einen Rat abholte, ist keineswegs verwerflich. Auch Ronald Koeman gehörte zu den Personen, die de Jong kontaktiert hatte. Das Duo kannte sich von der niederländischen Nationalmannschaft. "Er erklärte mir, dass ich vorsichtig sein müsse und nicht zu häufig in Restaurants gehen sollte. Das Leben in Barcelona sei sehr gut und manchmal fühle man sich in einem dauerhaften Urlaub", lüftet de Jong in der MARCA das, was ihm Koeman vor seinem Wechsel an die Hand gab. Koemans Informationen waren aus erster Hand, schließlich hatte der Niederländer einst selbst sechs Jahre für Barça gespielt und war außerdem als Co-Trainer unter Louis van Gaal angestellt. Ein Jahr später gibt de Jong Koeman bezüglich seiner Einschätzung der "Wohlfühloase" Barcelona recht.

"Das Leben in Barcelona ist sehr bequem. Das Klima ist viel besser als in den Niederlanden. Wir haben den Strand, wir haben Berge und die Menschen sind sehr nett zu mir. Ich genieße das Leben in Barcelona sehr", so de Jong. Seit dieser Saison ist das niederländische Duo wieder vereint. Koeman unterzeichnete einen Zweijahresvertrag als Barça-Trainer, de Jongs Arbeitsdokument wurde vor Kurzem sogar bis 2026 verlängert.