Mit seinem zweiten Saisontor für den FC Barcelona war Frenkie de Jong am Wochenende einer der überzeugendsten Spieler. Der Niederländer sagt, dass er sich inzwischen immer besser zurechtfindet.

Durch den 3:2-Auswärtserfolg gegen Betis Sevilla bleibt der FC Barcelona dem Tabellenführer Real Madrid auf den Fersen.

Eine überzeugende Leistung lieferte am späten Sonntagabend Sommerneuzugang Frenkie de Jong ab, der nach Zauberpass von Lionel Messi zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich.

"Ich komme besser zurecht also noch am Anfang", sagte der Niederländer im Anschluss an die Partie, "aber ich bin immer noch nicht vollständig adaptiert."

De Jong wechselte im vorigen Sommer für 75 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam nach Barcelona.