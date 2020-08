FC Barcelona : Frenkie de Jong: "Miralem Pjanic wird Barça stärker machen"

"Pjanic ist ein großartiger Spieler und sehr gut am Ball. Ich habe in der vergangenen Saison gegen ihn gespielt, daher weiß ich, dass er die Mannschaft noch stärker machen wird", schwärmt Frenkie de Jong beim US-amerikanischen BEINSPORTS-Ableger.

Frenkie de Jong kennt Pjanic aus dem vergangenen Jahr. Noch in Diensten von Ajax Amsterdam stand de Jong im Viertelfinale der Champions League Pjanic und Juve in zwei Duellen gegenüber. Nach einem 1:1 im Hinspiel qualifizierte sich Ajax durch ein 2:1 im Rückspiel sensationell für die Runde der letzten Vier.

Pjanic kostet Barça 60 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni. In Barcelona unterschrieb er einen Vierjahresvertrag. Arthur bringt im Gegenzug 72 Millionen Euro plus Boni ein.