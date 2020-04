De Jong zeigt sich selbstkritisch : Frenkie de Jong schwärmt von Ansu Fati

Frenkie de Jong (22) verbringt derzeit seine Zeit in der alten Heimat Amsterdam. Dort absolviert er brav die Privat-Trainingseinheiten, die ihm vom FC Barcelona vorgegeben werden. In einem Interview äußert er sich über seine ersten Monate bei Barça.

"Ich glaube, es ist okay. Ich spiele viel, bekomme viel Einsatzzeit, darüber bin ich sehr glücklich. Ich könnte aber besser sein. Es gab Spiele, in denen ich gut war und Spiele, in denen ich weniger gut war", zeigt sich der Niederländer selbstkritisch.

Er könne besser spielen, so der Neuzugang, der im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam ins Camp Nou kam: "Ich bin zwar zufrieden, aber nicht komplett zufrieden."