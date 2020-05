FC Barcelona : Frenkie de Jong wird ein großartiger Busquets-Erbe, sagt Ronald de Boer

Frenkie de Jong war im Mittelfeld von Ajax Amsterdam in der vergangenen Saison der überragende Mann. Der Youngster führte so gut Regie, dass es Ajax zum niederländischen Double schaffte und bis ins Halbfinale der Champions League stürmte.

Dann kam sein 75-Mio-Wechsel zum FC Barcelona. Dort darf der 22-Jährige zwar regelmäßig ran, ohne allerdings so zu glänzen wie bei seinem Ex-Klub.

Kritik an de Jong verbiete sich dennoch, sagt Ronald de Boer. Der ehemalige Weltklasseverteidiger gegenüber BARCABLOG.COM: "Nicht jeder kann sagen, dass er so viele Minuten mit einer so starken Mannschaft spielt. Ich denke, er macht es gut."