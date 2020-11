Arsenal : Frust macht sich breit: 80-Millionen-Mann Nicolas Pepe unzufrieden

Nicolas Pepe ist der teuerste Neuzugang der Arsenal-Vereinsgeschichte. Unter Mikel Arteta bleibt dem Offensivakteur aber meist nur die Jokerrolle. Eine Situation, die den 25-Jährigen frustriert.

"Ein Spieler, der spielt, ist glücklich. Ich werde gerne ein bisschen mehr spielen, um mein Lächeln wieder zu finden", sagte der ivorische Nationalspieler laut METRO gegenüber CANAL PLUS. "Es ist für jeden frustrierend, auf der Bank zu sitzen."

Als Kritik am Trainer will der Offensivakteur seine Worte aber nicht verstanden wissen. "Der Trainer trifft seine Wahl", so Pepe. "Es liegt an mir, ihm zu zeigen, dass ich diese Rolle nicht habe."