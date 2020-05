FC Barcelona : Fünf Jahre nach Messi-Demontage: Jerome Boateng holt sich Popcorn

Auch wenn es bereits fünf Jahre her ist: Jerome Boateng wird im Netz immer noch damit aufgezogen, dass Lionel Messi den Verteidiger des FC Bayern mit seiner geschickten Ballbehandlung zu Fall gebracht hatte. Boateng nimmt es mit Humor.

Auf Twitter wurde Boateng auch in diesem Jahr mehrfach auf diesen Moment hingewiesen. Die Netzprovokationen veranlassen den 31-Jährigen sogar dazu, sich auf dem Kurznachrichtendienst zu Wort zu melden.

Wir schreiben den 6. Mai 2015, Hinspiel des Halbfinals in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern.

Boateng lädt ein Foto von der damaligen Spielszene hoch und kommentiert: "Los gehts – etwas zum Lachen in diesen schweren Tagen. Ich hole mir in der Zwischenzeit Popcorn … und schaue mir das WM-Finale 2014 an."

Mit der deutschen Auswahl wurde der gebürtige Berliner in jenem Jahr als Abwehrchef Weltmeister. Lachend fügt Boateng wenig später an: "Ihr könnt jetzt aufhören, mich zu markieren. Ich weiß, dass es heute fünf Jahre sind."