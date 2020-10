FC Barcelona : Funkstille zwischen Lionel Messi und Gerard Pique?

Es knistert angeblich mal wieder beim FC Barcelona, diesmal in der Umkleidekabine. Die jahrelangen Teamkollegen Gerard Pique und Lionel Messi sollen nicht mal mehr das Nötigste miteinander teilen.

Zwischen Pique und Messi sei es dieser Tage so, als führten die beiden eine "fast nicht existierende Beziehung", wie Inda weiter umschreibt.

Vielleicht kühlt der angebliche Brandherd während der Länderspielpause etwas ab. Da Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs ist - La Pulga traf per Elfer zum 1:0-Sieg gegen Ecuador in der WM-Quali - können die beiden vermeintlichen Streithähne zumindest in Barcelona nicht aufeinandertreffen.

Ob es um das Verhältnis der beiden Barça-Leitwölfe wirklich schlecht bestellt ist, lässt sich nicht seriös beurteilen. Die Aussagen von Eduardo Inda, Chef der Onlinezeitung OKDIARIO, sind generell mit Vorsicht zu genießen.