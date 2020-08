FC Barcelona : Für Verbleib von Messi: Tritt Barça-Boss Josep Maria Bartomeu zurück?

Mit dem Weggang von Lionel Messi droht dem FC Barcelona der sportliche Super-GAU. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, liegt nach Meinung vieler an Präsident Josep Maria Bartomeu. Der bietet für den Verbleib des Superstars offenbar seinen Rücktritt an.

Messi soll bei dem neuen Trainer Ronald Koeman seinen Wunsch nach Veränderung hinterlegt und haben. Den Klub informierte er via Einschreiben. Ob Bartomeus Abdankung daran etwas ändern würde, ist fraglich. Nach Informationen von SPORT ist der Bruch mit dem Klub endgültig. Auch Bartomeus Aus würde daran nichts ändern.

Streiken will der sechsfache Weltfußballer, den es offenbar zu Manchester City zieht, zumindest am Sonntag nicht. Spanischen Medienberichten zufolge wird Messi dann wie der Rest des Kaders zum Corona-Test erscheinen. Mit Bartomeu will Messi allerdings nicht sprechen. Am Montag steht das erste Mannschaftstraining der neuen Saison an. Ob mit oder ohne Messi, ist noch unklar.