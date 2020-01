Flamengo Rio de Janeiro hofft auf eine zeitnahe feste Verpflichtung von Inter Mailands Leihgabe Gabigol. Bereits in der kommenden Woche soll es soweit sein.

Gabriel Barbosa hat bei Flamengo Rio de Janeiro sein Glück wiedergefunden. Nach unbefriedigenden Stationen bei Inter Mailand und Benfica Lissabon trifft Gabigol in der Heimat wieder wie am Fließband (34 Tore in 44 Spielen).

Doch der Olympiasieger war nur ausgeliehen, steht nun bis 2022 bei Inter Mailand unter Vertrag. Flamengo ist aber zuversichtlich, was einen Deal mit den Nerazzurri betrifft.

"Wir hatten gestern ein hervorragendes Treffen", erklärte Flamengo-Vizepräsident Marcos Braz im Pressegespräch.

Es sei Bewegung in die Verhandlungen mit Inter Mailand gekommen: "Ich denke, wir sollten bis Ende nächster Woche ein Happy End haben."